TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Lukaku sesleri! Mourinho reddetmişti ancak...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerin, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu gündemine aldığı haberleri basına yansımıştı. Teknik Direktör Jose Mourinho ise bu iddiaları reddetmişti. Ancak İtalyan basınından, Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferine dair gündem yaratacak bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.06.2024- 14:01