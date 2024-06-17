Fenerbahçe Sadio Mane transferinde mutlu sona yaklaştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezonun kadro yapılanmasını planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Önemli isimleri transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip uzun zamandır Sadio Mane için temaslarına devam ediyordu. Yönetim, Senegalli yıldızı ikna etmek üzere. İşte sözleşme detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 17.06.2024- 12:19