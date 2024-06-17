Tecrübeli isim, Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Sebastian Szymanski'yi desteklemek için EURO 2024'te oynanan Polonya-Hollanda maçına gitti.

Ayrıca tribünde Fenerbahçe'nin Hollandalı efsanesi Pierre van Hooijdonk ile de fotoğraf çektiren Serdar Dursun, eski yıldız için "Efsane" yorumu yaptı.