FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yıldız isme 5 teklif! Kararı Jose Mourinho verecek
Kadro yapılanması için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de kalacak ve gönderileceklerin listesi oluşmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, sözleşmesi biten tecrübeli oyuncuya 5 teklif geldi. Portekizli çalıştırıcı, takımda kalmak isteyen yıldız ismin geleceği için karar aşamasında. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 17.06.2024- 13:53