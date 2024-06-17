Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdikten sonra rotasını yeniden transfere çevirdi. Portekizli teknik adam ile transfer listesi oluşturan sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen yönetim, Hollandalı dünya yıldızı için düğmeye bastı. Yönetim, EURO 2024'ün ardından transferi noktalamayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri.

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.