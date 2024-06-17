Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Hollandalı yıldız EURO 2024'ün ardından geliyor
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdikten sonra rotasını yeniden transfere çevirdi. Portekizli teknik adam ile transfer listesi oluşturan sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen yönetim, Hollandalı dünya yıldızı için düğmeye bastı. Yönetim, EURO 2024'ün ardından transferi noktalamayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2024- 09:51