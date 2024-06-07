TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha! Fred'in yanına geliyor
Trendyol Süper Lig'i 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesi camiada büyük sevinç yaşattı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, orta saha hamlesi için düğmeye bastı. Jose Mourinho'nun istediği oyunculara yönelen Fenerbahçe, Fred'in yanına partner getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu bağlamda aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.06.2024- 09:57