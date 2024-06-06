TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yüksekten uçuyor! Cristiano Ronaldo'nun arkadaşları listede
Gelecek sezon Jose Mourinho için rüya takımı kurmayı hedefleyen Fenerbahçe listeyi oluşturdu. Önemli isimleri transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertliler rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi. Yönetim, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'a göz dikti. Kurmaylar, Suudi ekibinden 2 yıldız ismi kadroya dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2024- 18:57