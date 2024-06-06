F.Bahçe yüksekten uçuyor! Ronaldo'nun arkadaşları listede
Sterling cephesinden F.Bahçe açıklaması!
💲1 DOLAR NE KADAR?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (5 Haziran)
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yüksekten uçuyor! Ronaldo'nun arkadaşları listede F.Bahçe yüksekten uçuyor! Ronaldo'nun arkadaşları listede 18:57
Sterling cephesinden F.Bahçe açıklaması! Sterling cephesinden F.Bahçe açıklaması! 18:46
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! O ismin yerine gelecek F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! O ismin yerine gelecek 18:30
Transfer iddialarını yanıtladı! F.Bahçe'ye gelecek mi? Transfer iddialarını yanıtladı! F.Bahçe'ye gelecek mi? 18:13
Zajc takımdan ayrılıyor! İngiliz basını duyurdu Zajc takımdan ayrılıyor! İngiliz basını duyurdu 16:12
G.Saray kiralıık göndermişti! Geri dönüyor G.Saray kiralıık göndermişti! Geri dönüyor 15:40
Daha Eski
G.Saray Oğuz Aydın'ın alternatifini buldu! G.Saray Oğuz Aydın'ın alternatifini buldu! 15:06
Zaha'dan manidar paylaşım! Ayrılıyor mu? Zaha'dan manidar paylaşım! Ayrılıyor mu? 14:20
İsmail Kartal sürprizi! İşte yeni adresi İsmail Kartal sürprizi! İşte yeni adresi 12:03
Okan Buruk ısrarla istedi! G.Saray'ın eski aşkı alevlendi Okan Buruk ısrarla istedi! G.Saray'ın eski aşkı alevlendi 11:59
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! Resmen açıklandı G.Saray'dan Okan Buruk kararı! Resmen açıklandı 11:45
Aziz Yıldırım'a coşkulu karşılama! İşte o görüntüler! Aziz Yıldırım'a coşkulu karşılama! İşte o görüntüler! 11:32
SON DAKİKA