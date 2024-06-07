Trendyol Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, transfer listesini bu ölçüde hazırlıyor. Jose Mourinho'nun istediği oyunculara ağırlık veren Fenerbahçe'de gündeme 65 milyon Euro'luk golcü geldi. İşte detaylar...

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörüyle beraber transfer pazarına iddialı bir giriş yapmanın peşinde.