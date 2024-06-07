TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü harekatı! Dünya kupasına damga vurmuştu
Trendyol Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, transfer listesini bu ölçüde hazırlıyor. Jose Mourinho'nun istediği oyunculara ağırlık veren Fenerbahçe'de gündeme 65 milyon Euro'luk golcü geldi. İşte detaylar...
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörüyle beraber transfer pazarına iddialı bir giriş yapmanın peşinde.
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda güçlü ve kaliteli bir kadro ile mücadele etmek isteyen Kanarya, 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam ile birlikte transfer listesini oluşturmaya çalışıyor.
Portekizli teknik adamın gelmesinden sonra birçok yıldız futbolcu ile ismi anılan Fenerbahçe'ye bir başka yıldız futbolcunun transfer iddiası ortaya atıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Fransa Ligue 1 ekibi PSG, 22 yaşındaki genç golcüsünü kiralamak istiyor.
Portekiz ekibi Benfica'dan 65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Portekizli futbolcu, teknik direktör Luis Enrique tarafından yedek kalmasının ardından PSG tarafından forma şansı bulabileceği başka bir kulübe kiralanmak isteniyor.
Öte yandan Gonçalo Ramos'un da Jose Mourinho ile de bir bağlantısının olması transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açısından merak konusu oldu.
Gonçalo Ramos ve Jose Mourinho'nun menajerleri ortak olması, ayriyetten iki ismin de temsilciliğini Jorge Mendes'in yapmış olması, transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir detay olarak göze çarpıyor.
22 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon PSG forması ile 40 resmi maçta görev yaptı.
Portekizli yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 14 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
Gonçalo Ramos'un PSG ile Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunuyor.