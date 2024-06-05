Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifine cevap verdi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un bu teklifini bir kez daha reddetti.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLE:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."