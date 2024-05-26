"Öncelikle şunu söylemeliyim sonuç ne olursa olsun hepinizle gurur duyuyorum. Uzun süre 10 kişi mücadele edip Galatasaray'ı evinde yenmemiz ne kadar kaliteli ve inanmış bir kadroya sahip olduğumuzu gösterdi.

Evet her şey bizim elimizde değil. Rakibimiz bir puan alması halinde bile şampiyon olacak. Ama bizim de hala şansımız devam ediyor. Her zaman sürpriz sonuçlar çıktı, çıkmaya devam edecek. Bunu sahada hiç unutmayın ve son düdüğe kadar savaşın."