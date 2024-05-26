Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan öğrencilerine ültimatom! "Galatasaray'ı evinde yenmemiz..."
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü, 38. ve son haftada çzöülüyor. Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray ise deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluğun belirleneceği maçlar öncesi oyuncularıyla son toplantısını yaptı. Deneyimli hoca, yapılan toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Kartal'ın sözleri... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.05.2024- 10:11