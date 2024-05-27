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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Lukaku ve 4 futbolcu... Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni sezonda önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı lacivertliler, çok konuşulacak transferlere imza atmayı planlıyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın, Romelu Lukaku'nun yanı sıra 4 futbolcuyu daha kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2024- 19:03









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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.