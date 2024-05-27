Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Lukaku ve 4 futbolcu...
Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni sezonda önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı lacivertliler, çok konuşulacak transferlere imza atmayı planlıyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın, Romelu Lukaku'nun yanı sıra 4 futbolcuyu daha kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.05.2024- 19:03