TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Premier Lig ekipleri yıldız isim için sıraya girdi
Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, hız kaybetmeden gelecek sezonun kadro yapılanması için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekipte birçok ismin takımdan ayrılması bekleniyor. Kanarya'da yıldız isim, performansıyla Avrupa devlerinin radarlarına girmişti. 2 İngiliz ekibi, o futbolcuyu listeye aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 27.05.2024- 19:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024- 19:06