Galatasaray öyle bir futbol oynadı ki İcardi'ye bir tane gol atacak pozisyon gelmedi. Fenerbahçe mi çok iyi defans yaptı yoksa Galatasaray'ın çok kötü taktiği ve oyunu mu var. Biz ikisi de var diyelim. Hani bir laf var ya Türkçe'de yemek kursağında kaldı derler; Şampiyonluk Galatasaray'ın kursağında da kalırsa şaşırmayız. Galatasaray haftaya Konya ile oynayacak. Puan cetveline bakınca bir puan Konya'yı ligde bırakıyor, Galatasaray'ı da şampiyon yapıyor. Galatasaray şampiyon olacak görünüyor ama Fenerbahçe, Galatasaray'ın kendi sahasında karizmasını çizdi.