RAMS Park'ta ortalık karıştı! Fenerbahçeli futbolcular ve Galatasaraylı oyuncular arasında kavga yaşandı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Maç öncesi flaş bir olay yaşandı. Sahaya gelen Fenerbahçe takımında Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcular arasında bir tartışma yaşandı.Yaşanan gergin anların ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2024- 17:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024- 18:25