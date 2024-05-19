F.Bahçe formalı taraftara Florya'da tepki!
Derbiye flaş konuk! Taraftarları selamlayacak
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F.Bahçe formalı taraftara Florya'da tepki! F.Bahçe formalı taraftara Florya'da tepki! 16:31
F.Bahçe taraftarları derbi için yola çıktı! F.Bahçe taraftarları derbi için yola çıktı! 15:41
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Derbiye flaş konuk! Taraftarları selamlayacak Derbiye flaş konuk! Taraftarları selamlayacak 14:47
Derbi saat kaçta? | GS - FB Derbi saat kaçta? | GS - FB 14:34
Derbi saat kaçta? | GS - FB Derbi saat kaçta? | GS - FB 14:30
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