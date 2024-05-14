Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek için prensip anlaşmasına varmıştı. Kırmızı-siyahlılara 2 milyon euro ödenecek.

Bu paranın 500 bin euro'su ise Schalke 04'e gidecek. Schalke ile Kargümrük arasında yapılan anlaşmadan dolayı bonservisin %25'i Alman ekinin kasasına girecek.