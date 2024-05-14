TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Levent Mercan'da mutlu sona ulaştı! İşte bonservis detayı
Yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlayan Fenerbahçe'de gözler sol bek operasyonuna çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılması bekleniyor. Yönetim, yıldız ismin yerine VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile prensip anlaşmasına vardı. İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakamın detayları... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 14.05.2024- 09:36
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024- 09:37