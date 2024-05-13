Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızıyla geliyor! Gündem yaratacak transfer
Şampiyonluk şansı zora giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde sezon sonunda İsmail Kartal ile yollar ayrılacak. Teknik direktör arayışında olan Kanarya'nın, dünyaca ünlü isim Jose Mourinho ile temasa geçtiği belirtilmişti. Portekizli hocanın, sürpriz bir yıldızla Fenerbahçe'ye geleceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.05.2024- 09:53