FENERBAHÇE HABERİ: Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Kimse inanamadı

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Kimse inanamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 yendi. Şampiyonluk şansı zora giren sarı lacivertlilerde geceye damga vuran bir olay yaşandı. Kanarya'nın yıldız ismi Fred'in, teknik direktör İsmail Kartal'a yaptığı hareket gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024- 12:18