Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! İşte maçı yönetecek isim

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak olan zorlu randevu öncesi en çok merak edilen konulardan biri de dev derbiyi hangi hakemin yöneteceğiydi. Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası için MHK'nin aklındaki isim belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2024- 12:20