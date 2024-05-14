Fenerbahçe'yi yıkmıştı şimdi Galatasaray'a imza atıyor! Günün transfer bombası

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da transfer çalışmalarına odaklanan sarı kırmızılılardan gündem yaratacak bir hamle geldi. Transferde iddialı isimlere yönelen Cimbom'un, Avrupa'da Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir performans sergileyen o yıldızın peşinde olduğu belirtildi. İşte o isim ve flaş transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2024- 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024- 09:25