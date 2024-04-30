TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den genç yıldız takviyesi! Orta sahaya 23'lük Viking!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha bölgesi için sürpriz bir ismi listesine aldı. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yönelen sarı-lacivertliler, Leeds United, Inter, Girona ve Atletico Madrid gibi dev takımların radarında olan 23 yaşındaki Danimarkalı isme kanca attı. Yönetimin sezon sonunda girişim yapması bekleniyor. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2024- 10:29