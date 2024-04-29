İskoçya'dan skorer orta saha! Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-lacivertliler orta saha transferi için kolları sıvadı. Fenerbahçe, İskoçya'dan skorer orta sahayı yakın takibe aldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 29.04.2024- 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024- 10:18