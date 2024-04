Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: Her maçı kazanıp sonuca bakacağız!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: Her maçı kazanıp sonuca bakacağız!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu ve "Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız ve sonuca bakacağız." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2024- 21:44