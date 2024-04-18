Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında sahasında Olympiakos'u konuk etti. Rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen uzatmalara gitmesini engelleyemedi ve penaltı atışlarında rakibine 3-2 mağlup oldu.

Maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

"ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

Maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklikler yaptık. Değişikliklerle ikinci, üçüncü golü bulup tur atlamak istiyorduk. Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, tutu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak."

"EN İYİ PENALTICILARIMIZLA KAYBETTİK"

"Szymanski'ye kramp girdi. Becao'nun kasığında problem oldu. Mecburi değişiklikler yaptı. Fred uzun dönem sakattı. Uzatmalarda onu da hem korumak, hem daha dinlenmiş oyuncularla mücadele etmeyi planladık. En iyi penaltıcılarımızla kaybettik. Olmadı."