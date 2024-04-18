Ferdi Kadıoğlu: Penaltılar şans oyunu gibi
Kartal: En iyi penaltıcılarımızla kaybettik
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (17 Nisan)
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ferdi Kadıoğlu: Penaltılar şans oyunu gibi Ferdi Kadıoğlu: Penaltılar şans oyunu gibi 01:33
Kartal: En iyi penaltıcılarımızla kaybettik Kartal: En iyi penaltıcılarımızla kaybettik 01:29
İrfan Can Kahveci: Çok üzgünüz! İrfan Can Kahveci: Çok üzgünüz! 01:16
Fred şaşkınlık yaşadı! Oyundan çıkarken... Fred şaşkınlık yaşadı! Oyundan çıkarken... 23:56
G.Saray Pendik maçı hazırlıklarını tamamladı! G.Saray Pendik maçı hazırlıklarını tamamladı! 23:11
G.Saray'da Pendikspor mesaisi! G.Saray'da Pendikspor mesaisi! 23:10
Daha Eski
Kartal: Tarihe geçmek istiyoruz! Kartal: Tarihe geçmek istiyoruz! 21:18
Beşiktaş Ankaragücü'ne hazır! Beşiktaş Ankaragücü'ne hazır! 20:23
Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması! 19:33
Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver r Torres açıklaması! Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver r Torres açıklaması! 18:55
G.Saray'da büyük endişe! Okan Buruk... G.Saray'da büyük endişe! Okan Buruk... 16:00
Trabzon'da Kayseri hazırlıkları! Onuachu... Trabzon'da Kayseri hazırlıkları! Onuachu... 15:11
SON DAKİKA