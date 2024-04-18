Fenerbahçe 1 - 0 Olympiakos | Penaltılar: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 1-0 kazansa da karşılaşma uzatmalara gitti. Temsicimiz Fenerbahçe, penaltılara kalan maçta Olympiakos'a 2-3 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 00:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024- 01:17