Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Golü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydettti.
Ancak 3-2'nin rövanşında karşılaşmayı 1-0 kazanması temsilcimiz Fenerbahçe'ye yetmedi ve maç uzatmalara gitti.
Maçta 120+4. dakikada Olympiakos'ta Ntoi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yollandı.
15'er dakikalık iki devrede de eşitlik bozulmayınca müsabaka penaltılara kaldı.
Fenerbahçe, penatı atışları sonucunda Olympiakos'a 2-3 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.