UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final rövanşında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred, 86. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce şaşkınlık yaşadı. Yerini Miha Zajc'a bırakan deneyimli oyuncu, beden diliyle yaşadığı şaşkınlığı belli etti.
Fred şaşkınlık yaşadı! Oyundan çıkarken...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Kanarya'da 86. dakikada oyundan çıkan Fred, değişiklik tabelasında numarasını görünce şaşkınlık yaşadı. İşte o anlar...
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Yayın Tarihi: 18.04.2024- 23:56