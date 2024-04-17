Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Yunanistan'da oynanan ilk mücadeleyi 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tur için sahaya çıkıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ise kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, perşembe günü saat 22.00'de evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettiği rakibini, taraftarı önünde yenerek yarı final biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse de penaltı atışlarına geçilecek.