Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 32. haftada Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Ryan Mendes, Güven Yalçın

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan Can, Tadic, Dzeko

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

16. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 65 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 26 gol atarken, Karagümrük 15 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

20 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan Teknik Direktör İsmail Kartal, 14 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da aldığı son galibiyetle birlikte deplasmanda 43 puan toplayan Fenerbahçe, rakip fileleri 35 kez havalandırdı. Kanarya, konuk olduğu 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşısında yer alamayacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 31 hafta itibarıyla 82 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 29 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 83 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 19 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.