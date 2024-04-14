Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

Açıkçası komplike ve zor bir maçtı. İlk yarı kötüydük, kabul etmek gerek. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Devre arasında maçla ilgili çok konuştuk ve hocamız, bize gerçekleri anlattı. Bir şeyleri değiştirmeliydik ve değiştirdik, güçlü bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik.