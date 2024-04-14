Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İyi bir maç çıkardık. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik, ilk yarıda seviyemizin altındaydık. Soyunma odasında neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir sonuç aldık."

"Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hazırım. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ben de takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."