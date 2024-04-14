Fenerbahçe'de 'karanlık' liste! İşte sakatlık yaşayan o isimler

Yer aldığı iki kulvarda da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Sarı lacivertlilerde son oynanan Olympiakos maçında Jayden Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla oklar tamamen sağlık ekibine çevrildi. Hatta Ertuğrul Karanlık ve sağlık heyetinin kulüpteki gelecekleri sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe'de bu sezon sakatlık yaşayan futbolcu sayısı ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte o liste... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2024- 06:40