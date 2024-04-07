Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek 2023 Turkcell Süper Kupa maçı bu akşam Şanlıurfa'da oynanacak.
Fenerbahçe Süper Kupa'da ne yapacak? İşte muhtemel 3 senaryo
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, bu akşam oynanacak olan Süper Kupa maçı için flaş kararlar almıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleye AS takım ile değil, U-19 takımı ile çıkacaklarını açıklamıştı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanacak maçta ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Süper Kupa için 3 muhtemel senaryo... (FB spor haberi)
11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. ATV'den yayınlanacak karşılaşma Türk futbolunda bir ilke sahne olacak.
FENERBAHÇE, TFF YÖNETİMİNE TEPKİLİ
Trabzonspor maçında yaşanan olaylar ve UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynanacak karşılaşmaya daha iyi hazırlanmak amacıyla Süper Kupa'nın ertelenmesi için yapılan başvurunun kabul edilmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepkili olan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 2 Nisan'da yaptığı olağanüstü kongrede üyelerden aldığı yetki doğrultusunda Süper Kupa'ya U19 takımını çıkarma kararı aldı.