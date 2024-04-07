Fenerbahçe Süper Kupa'da ne yapacak? İşte muhtemel 3 senaryo

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, bu akşam oynanacak olan Süper Kupa maçı için flaş kararlar almıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleye AS takım ile değil, U-19 takımı ile çıkacaklarını açıklamıştı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanacak maçta ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Süper Kupa için 3 muhtemel senaryo... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2024- 10:45