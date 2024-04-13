İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, küme düşme hattında bulunan Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemezken, ev sahibi ekip de kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte F.Bahçe'nin F. Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i ve tüm bilinmesi gerekenler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.04.2024- 11:48