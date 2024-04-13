İSMAİL KARTAL İLE TOLUNAY KAFKAS 5. KEZ RAKİP Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal; Fenerbahçe ve Gaziantepspor'u çalıştırırken; Kafkas da Karabükspor, Akhisar Belediye ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. İsmail Kartal'ın ekipleri 3 galibiyet elde ederken, Kafkas'ın takımları 1 galibiyet aldı.