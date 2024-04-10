Fenerbahçe Olympiakos maçı için Yunanistan'a gitti!

Fenerbahçe Olympiakos maçı için Yunanistan'a gitti!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Olimpiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maç için Yunanistan'a uçtu. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2024- 16:29