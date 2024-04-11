Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ramazan Bayramımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah biz de buradan güzel bir sonuçla ayrılarak taraftarlarımıza ikinci bayramı yaşatmak istiyoruz."

"Biraz mecburiyetten biraz da strateji olarak böyle bir kadro tercih ettik. 3 gün sonra bir maçımız var. İnşallah görev verdiğimiz oyuncular sahada görevlerini yapacak ve en güzel şekilde buradan ayrılacağız."

"Biz böyle ortamlara alışığız, inşallah en güzel sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."