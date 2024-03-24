AXA Sigorta Kupa Voley final maçında Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı, Ankara Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AXA Sigorta Kupa Voley final maçında heyecan dorukta. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı 24 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET - ECZACIBAŞI MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE