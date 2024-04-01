FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Avrupa devleri o yıldız için yarışa girdi! Minimum 20 milyon Euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Avrupa devleri o yıldız için yarışa girdi! Minimum 20 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale çıkarak büyük başarı elde etti. Kanarya'nın bu yükselen performansı neticesinde oyuncuları Avrupa'nın dört bir yanından izlenmeye başladı. Bu izlenenler arasında o yıldız futbolcuya dev takımlar talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi ( FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2024- 09:38