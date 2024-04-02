TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi! İşte yeni sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında kontratı bitecek olan deneyimli isme 3 İngiliz, 2 İtalyan, 1 Belçika ve 1 de Fransız kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin ise yola devam etmeyi planladığı Batshuayi ile yeni kontrat için masaya oturacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2024- 06:40