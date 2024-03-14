UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'e sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İstediğimiz oyunu sahada sergileyemedik ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi mücadele etti. Tur geçtiğimiz için mutluyum. Aslında biz profesyonel futbolcuyuz, maç maç bakmalıyız. Pazar günkü maça daha konsantre olmuş olabiliriz. Ama biz hem ligde hem Avrupa'da gitmek istiyoruz. Önemli bir maç Trabzonspor deplasmanı, o maçı düşünmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz"

"Kendi yaşadığım, doğduğum bölgede beni söyleyişe çağırdılar. Genç bir kardeşimizden bir soru geldi. Hayalimdeki takımı sordular. Ben de 'Zaten hayalimdeki takımda şu anda forma giyiyorum.' dedim. Sonrasında 'İleride Premier League'de forma giyme şansı bulsan hangi takımı seçerdin?' diye soruldu. Küçükken, lige ambargo koyduğu zamanlar Manchester United'ı izlediğimi söylemiştim. Yanlış yansıtıldı bu. Bunu da açıklamak isterim."