UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, U. S. Gilloise ile karşılaştı ve rakibine 1-0 yenildi.

3-1'lik toplam skorla çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekipte Bright Osayi Samuel açıklamalarda bulundu.

İŞTE OSAYI'NİN SÖZLERİ:

Bugünkü maçı kazanmak istedik. Oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ama yenildiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hedefimizi gerçekleştirdik ve çeyrek finaldeyiz. İyi oynadığımızı söyleyemem ama turu geçtik. Oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın hazırlıklarına başlayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz.

Hedefimiz kupayı kazanmak. Ama biz maç maç düşünen bir takımız. Şu anda elbette oynayacağımız önemli bir Trabzonspor maçı var. Ligde de hedefimiz şampiyon olmak. Trabzonspor maçına en iyi şekilde odaklanacağız. Maç maç odaklanıyoruz. Önemli olan, oynadığımız maç. Maç maç önemsiyoruz.