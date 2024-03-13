UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajla bir şekilde İstanbul'da dönmüştü. Fenerbahçe, sahadan galibiyet, beraberlik ya da 2 farklı mağlubiyetle ayrılması halinde çeyrek finale yükselecek.

AVRUPA KUPALARINDA 268. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 16. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 15 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 41 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

BELÇİKA TAKIMLARI İLE 10. KEZ

Union SG ile ikinci kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 6 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Royal Antwerp ile de 2 kez Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaştı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Son 16 turunun ilk maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, rövanşta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin de tedavileri sürüyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Rodrigo Becao'nun kadroda yer alması bekleniyor.

UNİON SG, BELÇİKA'DA LİDER

Belçika Ligi'nde 29 maça çıkan Union Saint-Gilloise, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde son 23 maçta yenilmezlik serisi bulunan sarı-lacivertliler, 62 gol atarken, kalesinde de 30 gol gördü.

KADIKÖY'DE SON 12 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, evindeki 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Kanarya, Avrupa'da sahasında çıktığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

EN GOLCÜ MICHY BATSHUAYI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü ismi 6 golle Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi oldu. Sırp futbolcu Dusan Tadic 5 gollük katkı sağlarken, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4'er gol kaydetti.

NIKOLA DABANOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak müsabakada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Hakem Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdan Jovanovic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Milos Bokovic olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Carlos del Cerro Grande, AVAR'da Fran Jovic görev yapacak.