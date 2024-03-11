Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sular durulmuyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın açıklamasına flaş bir yanıt verdi. İşte açıklama... | Fenerbahçe haberleri

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sular durulmuyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın açıklamasına flaş bir yanıt verdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK:

3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"

14 Aralık 2023:

Soru: "TFF'den memnun musunuz?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."