Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Fenerbahçe - Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Pendikspor maçı 10 Mart Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan Yandaş, Cengiz, Tadic, Dzeko

Pendikspor: Erdem, Nuno, Welinton, Murat, Serkan, Badou, Gökcan, Lusamba, Halil, Thiam, Umut

LİGDE 2. RANDEVU

Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ikinci kez rakip oluyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşılaşırken, tarafların bu süreçte birer galibiyeti bulunuyor. Bu sezon ligin ilk yarısında Pendik'te oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Ligde son olarak Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de müsabakada forma giyemeyecek.