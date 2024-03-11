Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Trabzonspor maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Trabzonspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakat isimler arasında yer alan Becao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı stoperin, Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2024- 15:24









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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi (P), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 76'ya çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

YENİLMEZLİK SERİSİ 18 MAÇA ÇIKTI Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti.