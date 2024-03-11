Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Trabzonspor maçına yetişecek mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakat isimler arasında yer alan Becao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı stoperin, Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 11.03.2024- 15:24