Ferdi için Avrupa devleri yarışa girdi!
F.Bahçe'de hedef derbi galibiyeti!
1 DOLAR NE KADAR?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
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