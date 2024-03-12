Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ | Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri yarışa girdi! Fenerbahçe'nin kasası dolacak
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertli ekip büyük hamleler yapmaya hazırlanırken flaş bir haber aldı. Avrupa devleri Kanarya'dan Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda bulduğu 4 golle kazanmayı bildi.
Sarı-lacivertlilerin gollerini, Mert Hakan Yandaş, Batshuayi, Ferdi ve İrfan Can attı.