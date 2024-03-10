Süper Lig'de 78 puanla lider Galatasaray'ı 73 puanla rakibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal sahasında Pendikspor'u ağırlayacağı mücadele öncesi yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışında hataya yer olmadığını ifade ederken "Perşembe günü maç başladı, gece 1'de bitti. Biz sadece bir gün dinlenebildik ama yine de oyuncularımızla konuşarak maça en iyi şekilde hazıladım onları. Bu akşam kazanmak zorundayız. Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz maçını kazandı, hata şansımız yok. İyi bir futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz.

Rotasyonlu bir şekilde bir sonraki maçımızı düşünerek hazırlanmamız gerekiyor. Maç maç düşünüyoruz. Takımdaki yük dağılımını aynı oyunculara yüklemeden rotasyonlu biçimde ilk 11 kuruyoruz. Oyuncularımızla konuşarak ve rakibe göre kadromuzu belirliyoruz. Elimdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlayarak sahaya çıkarmaya çalışıyorum" dedi.