UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe maçı öncesi...

Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek türk takıımı olan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında Belçika'da Union Saint-Gilloise'un konuğu olacak. Deplasmanda avantaj kovalayan sarı-lacivertilerde tek hedef çeyrek finale yükselmek. Peki, Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Belçika'da oynayacağı maç öncesi ülke puanında son durum ne? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2024- 13:05