Fenerbahçe İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Gilloise maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip bu mücadeleyi kazanıp İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor. Bunun için planını yapan İsmail Kartal, kadrosunu şekillendirdi. İşte Kartal'ın Gilloise maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2024- 06:40