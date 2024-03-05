Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertli ekibin mücadelesini yönetecek hakem belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertli ekibin mücadelesini yönetecek hakem belli oldu.

Belçika'da oynanacak olan ilk maçı hakem Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.

Joao Pinheiro, Fenerbahçe'nin 2022 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu konuk ettiği mücadeleyi yönetmişti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.