Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Rota İtalya'ya çevrildi

Devre arasında önemli takviyelere imza atan Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonu için transferde karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in iki devi de İtalya'da forma giyen yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2024- 16:50